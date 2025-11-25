Napriek neúspešnej kvalifikácii si udržal dôveru. Rossi bude naďalej viesť Maďarov

Maďarsko nepostúpilo ani do baráže.

Talian Marco Rossi zostane trénerom maďarskej futbalovej reprezentácie napriek neúspešnej kvalifikácii MS 2026.

Rozhodlo o tom v utorok vedenie Maďarského futbalového zväzu na svojom zasadnutí v Budapešti. Informovala o tom agentúra MTI.

Rossi má platný kontrakt do roku 2030. Maďari prišli o účasť v marcovej baráži MS v závere nadstaveného času duelu s Írskom, ktorý prehrali 2:3.

Rossi je kormidelníkom Maďarska od 1. júna 2018, dvakrát s ním postúpil na ME. Jeho bilancia je 37 víťazstiev, 19 remíz a 26 prehier.

