Olympiáda bude bez nich. Ako reagujú Lantoši a Liška?

Lantoši pôsobí vo Švédsku. Sezónu začal ako hráč Rögle, kde v šiestich zápasoch strelil jeden gól. Po prestupe do Linköpingu pookrial, v 24 zápasoch nazbieral 14 bodov, v posledných dueloch pravidelne boduje. Do národného tímu sa však nedostal.

„Mrzí ma to, ale nevadí. Mám aspoň ešte väčšiu motiváciu smerom do budúcnosti. Na nikoho nezanevriem. Reprezentácia mi otvorila dvere do sveta. Ak by sa mi naskytla možnosť ísť ako náhradník, určite pôjdem,“ reagoval pre Sportnet Lantoši.