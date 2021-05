Lintner zažije MS v hokeji z novej perspektívy. Za lídra Slovákov tipuje brankára

BRATISLAVA. Hokejový šampionát zažil z rôznych pozícií – po hráčskej kariére bol televíznym expertom, manažérom i šéfom extraligy. Tento rok bude môcť sledovať MS v hokeji ako nezainteresovaný fanúšik. Na vlastnej koži zažil sedem šampionátov. Má historické zlato z 2002 aj bronz z nasledujúceho roku. Na svojich posledných MS 2010 bol kapitán. „Teraz si šampionát za posledných desať rokov asi najviac užijem,“ povedal pre Sportnet.sk Richard Lintner.

Richard Lintner bol šéfom Pro-Hokeja do júna 2020, spoločnosť zanikla o mesiac neskôr. (Autor: TASR)

Mladý tím by mal byť výhodou Slovensko vyslalo do Rigy vôbec najmladší káder v histórii, priemerný vek tímu nedosahuje ani 25 rokov.

Vo výbere trénera Craiga Ramsayho figurujú dokonca aj traja tínedžeri. Samuel Kňažko má osemnásť rokov, dvojica Šimon Nemec - Juraj Slafkovský dokonca len sedemnásť. „Profesionálny hokej sa prirodzene omladzuje a vekový priemer každým rokom klesá. Nepovažujem to za niečo výnimočné. Moderný hokej si vyžaduje čoraz väčšiu energiu, rýchlosť a tempo. Preto mladíci právom dostávajú stále väčší priestor,“ myslí si Lintner. Mrzí ho však, že sa vôbec nespomína možný úspech, tím na to podľa neho má všetky predpoklady. „Ambície a očakávania by s vekom tímu nemali klesať. Nemôže to byť výhovorka, treba to otočiť na našu výhodu. Mladý tím má svoje úskalia, ale prináša aj veľa benefitov. Preto ma mrzí, že atmosféra nie je nasmerovaná viac k úspechu. Ku chlapcom, ktorí majú v sebe veľký potenciál, to je nespravodlivé,“ dodal.

Dôležité líderstvo V slovenskej nominácii vytvárajú mladíkom protipól štyria hráči nad tridsať rokov. Tím sa bude opierať aj o skúsenosti kapitána z prípravy Mareka Ďalogu, ale aj o formu najproduktívnejšieho hráča švédskej súťaže Mareka Hrivíka, debutanta z NHL Mariána Studeniča či majstrov fínskej ligy Kristiána Pospíšila a Pavla Skalického. „Pri mladom tíme je téma líderstva veľmi dôležitá. Z hernej stránky jednoznačne očakávam rolu ťahúňa od Mareka Hrivíka, ale lídrom by podľa mňa paradoxne mohol byť aj jeden z brankárov – Julo Hudáček má na to parametre,“ myslí si Lintner. „Bude dôležité, aby chlapcov mal kto usmerniť, tlmočiť im myšlienky trénera, burcovať ich a zároveň držať pri zemi. Lídri by mali tiež vedieť vystupovať aj smerom k trénerom za kabínu. To všetko si myslím, že Julo dokáže,“ dodal.



Nikto nevypadne Nepriaznivá pandemická situácia zrušila minuloročný šampionát a ovplyvní aj súčasný. Niekoľko zahraničných hráčov a členov realizačných tímov pre nákazu o turnaj príde a už vopred je isté, že z elitnej kategórie nik nevypadne. Podľa Lintnera však fanúšikovia nebudú ochudobnení o moment napätia. „Boj o záchranu je v rámci stratégie turnaja dôležitý, ale obava a nervozita môže ovplyvniť tímy aj negatívne, preto to môže byť do istej miery aj benefit,“ tvrdí bývalý reprezentant. Slovenský tím na MS v Rige pasuje do pozície čierneho koňa šampionátu. „Postúpime do play off a následne bude záležať aj na šťastí, koho dostaneme vo štvrťfinále. Podľa mnohých ľudí, s ktorými som sa rozprával, by mohla byť rozhodujúca práve tá mladícka dravosť a kvalita, ktorú v tíme máme.“

MS z iného pohľadu Súpermi Slovenska v skupine A budú Bielorusko, Česko, Dánsko, Ruský olympijský výbor, Švédsko, Švajčiarsko a outsiderom by mala byť Veľká Británia. Briti sa dostali do A-kategórie po 25 rokoch a na MS 2019 na Slovensku sa zachránili.