Zverejnili nomináciu Slovenska na MS v hokeji, na šampionát idú aj 17-roční chlapci

Práve to odradilo vedenie slovenského tímu od toho, aby držalo na súpiske voľné miesto pre útočníka Adama Ružičku, ktorý je momentálne v Calgary.

"Adam má šancu hrať prvýkrát v NHL a chce tam byť až do konca základnej časti, čo je do 19. mája. Ak by potom absolvoval celý covid protokol, zmeškal by približne päť zápasov. Nechceli sme to nechať takto otvorené. Chceli sme odísť s hotovým tímom a dať šancu chlapcom, ktorí boli v príprave," uviedol Šatan.

Začnú v piatok proti Bielorusku

Majstrovstvá sveta sa začínajú v piatok 21. mája, Slovensko nastúpi v úvodný deň šampionátu o 19.15 proti Bielorusku.

Hoci je v slovenskom tíme veľa nových tvárí, jeho ambície sú vysoké.