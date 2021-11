Ogier získa ôsmy titul. Nemám slov, je to úžasné, vraví

Hegemóniu francúzskych majstrov za posledných sedemnásť rokov dokázal prelomiť len Estónec Ott Tänak (2019). Pre tridsaťsedemročného Francúza to však môže byť posledný titul. V budúcej sezóne bude mať pauzu, z ktorej môže byť ukončenie kariéry.

"Nemám slov, je to úžasné," povedal Ogier bezprostredne po víťazstve. Jeho britský súper neskrýval frustráciu: "Bola to celkom dobrá sezóna, no momentálne som sklamaný. Po rely sa vždy pozerám, čo som mohol urobiť lepšie, no teraz chcem poďakovať tímu."

Po piatku mal v Monze tesný náskok Evans, po sobote to bol Ogier, no rozdiel sa hýbal iba v rozmedzí dvoch sekúnd. K zlomu došlo na predposlednej rýchlostnej skúške, kde síce spomalili obaja jazdci, no Evans prebrzdil jednu zákrutu a jeho strata sa vyšplhala na 7,5 sekundy a neskresal ju ani v "power stage".

Prvá polovica sezóny bola vyrovnaná, Evans sa dokonca po rely v Portugalsku dostal do osembodového vedenia, no už o dve podujatia neskôr sa mu tímový kolega vzdiali na 29 bodov a pomerne slušný náskok si udržiaval do konca sezóny.

Britský pretekár potreboval na rely v Monze získať dovedna aspoň 18 bodov a skončiť pred Ogierom.