Ancelotti zostáva po návrate nezdolaný. Nezvíťazili sme vďaka kvalite, hovorí

To je o dva viac ako má obhajca a mestský rival Atletico, Valencia je po prvej prehre v sezóne tretia s 10 bodmi.

Realu v rozhodujúcich okamihoch opäť efektívne zafungovala spolupráca dvojice Karim Benzema - Vinícius Junior. Hostia prehrávali až do 86. minúty, ale sú stále bez prehry a na konte majú 13 bodov.

Francúzsky kanonier najprv vysunul do pozície brazílskeho krídelníka, ktorý aj s prispením teču obrancu vyrovnal na 1:1.

A o dve minúty sa pozície obrátili, presný center 21-ročného Brazílčana do päťky hlavou nezastaviteľne dostal do siete 33-ročný Benzema. Obaja hráči Realu majú momentálne výbornú fazónu.

Ale domnievam sa, že ak aj ďalej budeme hrať s takýmto duchom, napraví sa to," citovala agentúra AFP Ancelottiho, ktorý na margo oboch jeho strelcov s potešením skonštatoval: "Obaja boli jednoducho fantastickí."

Na štadióne Mestalla sa síce najprv v 66. minúte proti bývalému klubu presadil Hugo Duro, domáci ale nedokázali dobre rozohraný zápas doviesť do úspešného konca.

"Na tomto štadióne sa vždy hrá ťažko. A bolo to ešte ťažšie, keďže sme inkasovali ako prví. Nešlo to podľa našich predstáv, ale našťastie sme na konci našli spôsob, otočili sme to a získali víťazstvo," citovala agentúra AP Viníciusa Juniora.

Viaceré zranenia

Valencia mala pod vedením nového trénera Joseho Bordalasa tiež silný štart do sezóny. Po štyroch kolách bola s 10 bodmi bez prehry a partiu s Realom mala skvele rozohranú. Gabriel Paulista mal veľkú šancu už v prvom polčase a Duro mohol otvoriť skóre hneď na začiatku druhého dejstva.