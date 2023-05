Nemám čisté ponožky. Vidím sa už so zlatom, vraví Lotyš, ktorý je hitom internetu

Ale my sa tak cítime! Toto je šanca našich životov. Šampionát v Rige už nikdy nebude. Hrali sme doma. Áno, ideme teraz do Fínska, ale ako? Ako hrdinovia. Ja vám niečo poviem, ja už vidím na krku zlatú medailu. Vážne.

V prvom zápase ste prehrali s Kanadou 0:6, v druhom so Slovenskom 1:2. Napriek tomu budete hrať o medailu. Čo sa stalo s vaším tímom, že prišla taká zmena?

Bolo to zvláštne. My sme odohrali dobrú prípravu. Zdolali sme Švajčiarsko, Dánsko. Všetko bolo super. V prvom dueli sme to však neboli my. Ale od zápasu s Českom sme sa chytili a vidíte, už sme neprehrali.

Čo sa bude diať v kabíne?

Neviem si to ani predstaviť (smiech). Na obed máme letieť do Tampere a ja nemám už čisté ponožky. Nejaké hádam splaším.

V semifinále vás čaká Kanada...

To vážne? To je lepšie ako Amerika. Bude to iný zápas ako v skupine. My už nemáme čo stratiť. Verím, že príde plno ľudí. Teda, viem to.