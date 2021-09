Slováci prišli o unikátnu sériu. Za vinu si to dával najmä najmladší člen tímu

Dvojica skúsených reprezentantov Beňuš so Slafkovským utešovali najmä svojho kolegu, ktorý si svoju chybu až priveľmi bral k srdcu.

Celkovo získali Slováci v tejto disciplíne na MS 11 titulov, v Čunove vybojovali druhý bronz. "Bez Michala to bolo iné. Ale Marko má kvality a veľkú budúcnosť pred sebou. Každá séria sa musí skončiť, desiata medaila by bola fantastická.

Jazdu bez tradičného parťáka okomentoval aj Slafkovský: "Uvedomil som si, že teraz som v lodi najstarší ja. Mohol som dať pred štartom väčší dôraz na to, aby sme na kombináciu, ktorej sa aj Marko obával, zvolili zvoliť iné možnosti, možno by sme išli všetci traja tesnejšie za sebou.

"Vietor je vo vodnom slalome veľmi nepríjemný. Ale kto by mal byť na to viac zvyknutý ak nie my z Čunova? Lebo tu fúka stále, keď trénujeme," vyhlásil Beňuš.

V ceste za desiatym zlatom nepociťovali Slováci žiadny tlak, i keď táto otázka visela vo vzduchu. "Padla o tom nejaká veta, nedalo sa to ignorovať, aj sa nás to viacerí pýtali. Opakujem, je to škoda, ale aj bronz je pekný," dodal Beňuš.

Bolo mu jasné, že zlato to nebude

Slováci si pripísali po dve trestné sekundy na 8. a 16. bránke a v cieli mali výsledný čas 100,83 s.

Francúzi v zložení Martin Thomas, Denis Gargaud Chanut a Nicolas Gestin mali dotyk na 14. bránke, ale finišovali v čase 95,34 s, druhí Česi, ktorí išli bez chyby, na nich stratili 69 stotín. Slovákom najskôr po prejazde cieľom svietila ešte jedna penalizácia, ale tú neskôr rozhodcovia zrušili.