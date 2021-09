Musím sa šetriť, inak môžem skončiť na vozíčku, vraví kanoista Slafkovský

Bol súčasťou zlatej éry slovenského vodného slalomu. Má medaily z takmer všetkých podujatí. V kariére mu chýba jediný úspech. Štart na olympiáde. Na majstrovstvách sveta v Čunove zabojuje tento týždeň o predĺženie jedinečnej série. Môže získať desiaty titul po sebe. „Už aj súperi nám držia palce,“ tvrdí kanoista ALEXANDER SLAFKOVSKÝ. Po neúspešnej olympijskej kvalifikácii na jar tohto roka ste povedali, že musíte prehodnotiť svoje životné priority a ciele do budúcnosti. Ako to dopadlo? Pozerám sa do budúcna s optimizmom (smiech). Áno, bola to pre mňa športová katastrofa, ale nie životná. Tie sú ďaleko horšie. Mal som leto ako každé štyri roky. Rozhodol som sa viac venovať štúdiu metód mentálnej prípravy pre športovcov aj pre biznismanov.

Začal som pripravovať napríklad Jakuba Grigara, takže mám už vlastne aj prvé výsledky. Po kariére sa chcem vybrať touto cestou. Pomáhať ľudom a športovcom, aby zo seba dokázali dostať maximum. Vidím v tom potenciál. V Česku ani na Slovensku nič podobné nie je.

Môžete priblížiť, v čom táto príprava spočíva? Študoval som vo Francúzsku metódu Action type. Vďaka nej viem otestovať nie písanou formou, ale reakciami tela silné stránky daného človeka. Každý sa pri športe hýbeme inak. Viem vyhodnotiť, aký pohyb je pre človeka prirodzený. Elitným športovcom to môže pomôcť. Keď sa darí, využívame svoj potenciál na sto percent. A keď sa nedarí, vzniká otázka prečo? A ja by som mohol pomôcť nájsť na to odpoveď.

Dá sa táto metóda uplatniť len u vrcholových športovcov alebo trebárs aj u športujúcej mládeže? Hodí sa aj pre trénerov mládeže. Niektoré parametre daného športu sú paušálne. Napríklad, ako má športovec hádzať loptu na kôš. Takto má vykonať hod, ale to môže byť v rozpore s preferenciami toho človeka. Tým by ho tréner nevedomky oberal o silu, koordináciu, atď. U elitných športovcov je to časť skladačky, aby využili svoj potenciál na maximum.

Už ste niekomu radili? Začal som s kajakárom Kubom Grigarom. Postupne mu to začalo dávať zmysel a aj pred olympiádou sme mali veľký rozhovor. Naozaj bol v Tokiu pripravený, využil svoj potenciál. Je to o tom, že každému z nás je príjemné, keď všetko funguje, ide to ľahko, bez úsilia. To je podstata tejto metódy, či je človek vo svojom profile alebo v ňom nie je. Pomohla vám táto metóda preniesť sa cez neúspech? Určite. Tak, ako funguje naše telo, rovnako funguje aj naša myseľ. Ako komunikujeme, ako prijímame informácie. Pre mňa bolo dôležité vidieť cieľ cesty, že mi to stále jazdí. Určite dokončím túto sezónu a budúcu uvidíme. U nás v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnia majstrovstvá Európy. A po nich sa rozhodnem, či dotiahnem do konca aj nasledujúcu sezónu alebo sa začnem venovať naplno tomuto.