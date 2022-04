Rangnick reaguje na problémy United: Ten Hag musí urobiť otvorenú operáciu srdca

"Vieme, ktorú skrutku je potrebné utiahnuť, čo je nutné zmeniť. Ak to vyjde, potom nie je dôvod, prečo by Erik ten Hag nemohol byť úspešný ako v Ajaxe," pokračoval.

Tréner vie, čo treba zlepšiť

Podľa Rangnicka nie sú okuliare potrebné na to, aby boli zjavné nedostatky a problémy, ktoré je potrebné vylepšiť.

"Je to krištáľovo jasné. Teraz je otázka, ako to všetko vyriešiť. Keď si každý v klube uvedomí, že nemožno robiť len kozmetické zmeny, ale potrebné je otvorená operácia srdca, a všetky tie zmeny budú pozitívne, nemusí to zabrať dlhé roky. Dá sa to aj za rok a ukázali to aj iné tímy, ktoré to zvládli za tri prestupové obdobia," povedal Nemec.