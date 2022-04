Manchester United našiel nového trénera. Rangnick bude konzultant

Ten Hag po sezóne skončí na pozícii trénera Ajaxu Amsterdam a presunie sa na Old Trafford. Stane sa už piatym trénerom United počas deviatich rokov.

Po konci tohto ročníka nahradí na striedačke Ralfa Rangnicka, ktorý by sa mal presunúť na post konzultanta.

MANCHESTER. Futbalistov Manchestru United povedie od ďalšej sezóny tréner Erik ten Hag. Päťdesiatdvaročný Holanďan sa dohodol s vedením anglického klubu na zmluve do júna 2025, s opciou na predĺženie o ďalší rok.

"Počas uplynulých štyroch rokov v Ajaxe Erik dokázal, že je jeden z najúspešnejších trénerov v Európe. Jeho tímy sú známe atraktívnym, ofenzívnym štýlom hry, so špeciálnym zameraním na mladých hráčov.

Podľa britských médií bol ten Hag už dávnejšie ústne dohodnutý s vedením United. Vystrieda Nemca Rangnicka, ktorý sa po predčasnom odchode Oleho-Gunnara Solskjaera dohodol s United na trénerskej spolupráci iba do konca prebiehajúcej sezóny a následne sa plánuje presunúť na post konzultanta.

Ten Hag trénuje Ajax od decembra 2017, v rokoch 2019 a 2021 ho priviedol k double a v roku 2019 aj do semifinále Ligy majstrov. V tejto sezóne tím z Amsterdamu vypadol v osemfinále LM.

Šesť kôl pred koncom vedie domácu Eredivisie so štvorbodovým náskokom pred PSV Eindhoven. Ten Hag trénoval v rokoch 2013-2015 rezervu Bayernu, v holandskej lige viedol okrem Ajaxu aj Go Ahead Eagles a FC Utrecht.

"Bude ťažké opustiť Ajax po všetkých tých neskutočných rokoch. Môžem ubezpečiť našich fanúšikov, že sa budem až do konca tejto sezóny plne sústrediť na našu misiu v Ajaxe a verím, že spoločné úsilie dovedieme do úspešného konca predtým, než sa presuniem do Manchestru United," povedal ten Hag.

United patrí v tabuľke Premier League momentálne šiesta priečka. Na štvrtý Tottenham a piaty Arsenal stráca tri body, konkurenti však odohrali o zápas menej.