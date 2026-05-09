Disciplinárka potrestá klub, ktorý hrá o Premier League. Môže ho to vyjsť tisícky libier

Futbalisti Southamptonu v semifinále FA Cupu 2025/2026
Futbalisti Southamptonu v semifinále FA Cupu 2025/2026 (Autor: TASR/AP)
TASR|9. máj 2026 o 13:35
ShareTweet0

Southampton sa k obvineniu nevyjadril.

Vedenie Anglickej futbalovej ligy (EFL) potrestá FC Southampton za nedovolené filmovanie tréningu konkurenčného FC Middlesbrough. Oba tímy sú súpermi v play-off o účasť v nasledujúcom ročníku Premier League.

Pravidlá EFL zakazujú klubom sledovať, respektíve pokúšať sa o pozorovanie tréningov súpera do 72 hodín od odohraniu zápasu.

Podľa informácií BBC si analytik Southamptonu natáčal štvrtkový tréning Middlesbrough a fotil taktické veci súpera. Prvý zápas play-off je na programe v sobotu 9. mája, odveta sa uskutoční v utorok 12. mája.

O treste pre Southampton rozhodne nezávislá disciplinárna komisia. Klub informoval, že plne spolupracuje s vedením EFL v tejto záležitosti.

V roku 2019 potrestali za podobnú záležitosť Leeds United pokutou vo výške 200-tisíc libier. Súčasťou Middlesbrough a bojov o účasť v Premier League je aj slovenský útočník David Strelec.

Tabuľka Championship

Anglicko

Futbalisti Southamptonu v semifinále FA Cupu 2025/2026
Futbalisti Southamptonu v semifinále FA Cupu 2025/2026
Disciplinárka potrestá klub, ktorý hrá o Premier League. Môže ho to vyjsť tisícky libier
dnes 13:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Disciplinárka potrestá klub, ktorý hrá o Premier League. Môže ho to vyjsť tisícky libier