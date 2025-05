Nenechal som kameň na kameni, tvrdí tréner. Rakúšania zvládli to, na čom Slováci pohoreli

Niežeby Rakúšania nemali kvalitný hokejový stánok, no tamojšia federácia bojuje s finančnými problémami. Za minulý rok vykázala stratu vo výške 300-tisíc eur, a tak sa snaží šetriť, kde sa dá.

Pred mesiacom si ženská reprezentácia prvýkrát vybojovala postup do elitnej kategórie a jej mužskí kolegovia sú prekvapením MS v Štokholme a Herningu.

Periodikum Kronen Zeitung uvádza, že rakúska reprezentácia bola dlho "výťahový tím". To znamená, že keď sa dostala o poschodie vyššie medzi elitu, zväčša po roku klesla nižšie, aby sa následne opäť posunula nahor.

"Je to jeden z najkrajších momentov mojej kariéry. Mám z toho zimomriavky. Keď bolo Rakúsko naposledy vo štvrťfinále MS, tak som ešte ani nežil," hovoril bezprostredne po postupe Dominic Zwerger.

Po 31 rokoch postúpili do štvrťfinále svetového šampionátu, keď za sebou nechali Slovákov či tiež bronzových medailistov z MS 2023 - Lotyšov.

Po MS 2019 dvakrát nedostali pre pandémiu koronavírusu šancu zabojovať o elitnú kategóriu, no v roku 2022 sa v nej predstavili namiesto Bieloruska, ktoré IIHF suspendovala pre vojnu na Ukrajine.

Tréner rakúskeho tímu Roger Bader počas MS v hokeji 2025. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)

Štvrťfinále je ako titul

Výrazne sa zväčšila šírka kádra a ako uvádza redakcia Krone Sport, aj absencia piatich útočníkov sa tento rok dokázala nahradiť.

Rakúšanom sa podarilo to, čo Slovákom nie. Mužstvo trénera Vladimíra Országha sa nevyrovnalo s absenciou Juraja Slafkovského, Šimona Nemca, Tomáša Tatara či Martina Pospíšila a obsadilo len 11. miesto.

Rakúsko ašpirovalo na postup do štvrťfinále už vlani v pražskej O2 Arene, no nezvládlo posledný zápas proti Veľkej Británii, ktorá vypadla do Béčka.