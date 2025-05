Top 10 momentov MS v hokeji: Rodina je všetko, hanba organizátorov a kde sú diváci?

Rodina sa napokon rozhodla spolu cestovať do Dánska. Do Herningu prišla aj Fialova manželka a ročná dcérka. Doma nenechali ani psa.

Teraz sa musí vyrovnať so stratou. Na jeho výkone to vôbec nebolo vidieť, proti Američanom na ľade žiaril. Pri výhre nad Spojenými štátmi sa podieľal asistenciou. „Sám neviem, ako to zvládam,“ vravel úprimne novinárom.

Dánsko postúpilo do štvrťfinále prvýkrát od MS 2016 a len tretíkrát v tomto tisícročí. Predtým sa im to podarilo v roku 2010.

Stian Stolberg svojim hetrik výrazne prispel k nórskemu comebacku proti USA. Severania prehrávali v 23. minúte už 1:5, no zápas dotiahli do predĺženia a až v ňom kapitulovali po góle v oslabení. Bod, ktorý získali proti favoritovi im napokon pomohol k záchrane v elitnej kategórii.

Sezónu začal vo švédskej SHL v drese Färjestadu, no v marci sa vybral za oceán, kde pokračoval na farme Anaheimu v San Diegu. Jeho cieľ je jasný, dostať sa do najlepšej ligy na svete.

Ale v Štokholme nie. Slovinci uchmatli bod Rakúšanom (prehrali až po nájazdoch) a v kľúčovom súboji zdolali Francúzov 3:1 a poslali ich o kategóriu nižšie.

„Je to neuveriteľné. V reprezentácii hrám dlho, asi 15 rokov, ale až dnes som sa dočkal, že sme sa zachránili v elitnej kategórii a to sme dvakrát hrali na olympijských hrách. Tento rok prišla do tímu mladá krv a všetko do seba zapadlo.

Verili sme si od prvého dňa, od reprezentačného zrazu v Maribore. Všetka česť hráčom, od prvého do posledného, ale naším hlavným záchrancom bol brankár Horák. Je skvelé, že mu zohnali pas a že sa stal novým Janezom,“ vravel obranca Blaž Gregorc, narážajúc na to, že Janez je v Slovinsku populárne mužské meno.