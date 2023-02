Program, výsledky a tabuľka - Six Nations Championship 2023 (ragby).

BRATISLAVA. Six Nations Championship je každoročná športová udalosť v Ragby. Tohtoročný turnaj je naplánovaný na 4. februára až 18. marca.

Pravidlá bodovania

Tím môže získať body do záverečnej tabuľky vďaka výsledku stretnutia, presne tak, ako to je v iných športoch. V roku 2017 boli do bodovania pridané aj bonusové body.

Zisk bodov zo zápasu:

v prípade víťazstva - 4 body

v prípade remízy - 2 body

v prípade prehry - 0 bodov

Tím môže získať do záverečnej tabuľky aj bonusové body:

jeden bonusový bod získa tím, ktorý aspoň 4-krát položí loptu do súperovho bránkoviska

jeden bonusový bod získa tím, keď prehrá zápas o menej než 7 bodov

tri bonusové body získa tím, ktorí vyhrá všetkých päť stretnutí (tzv. Grand Slam)

Pravidlo Grand Slamu zabezpečuje tímu, ktorý vyhrá všetkých 5 stretnutí, istú výhru v turnaji s minimálne 23 bodmi. Tím s jednou prehrou môže získať nanajvýš 22 bodov.