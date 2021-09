Pukač si na Kertésza verí. Ako ďalšieho súpera spomína Jura Matúška

A s kým by si chcel bojovník s prezývkou Diamantový Čávo zmerať sily nabudúce?

„Nechcem sa nejako pozerať do budúcnosti, ale ak by to vyšlo, tak potom by som mohol ísť s tým Jurom Matúškom, či ako sa to volá. Teraz na to nedošlo, lebo on chcel ten zápas na Štvanici, ja som zase chcel bojovať až tu v Bratislave,“ zakončil Pukač.