Program, výsledky a tabuľky - ME vo futbale do 17 rokov 2023 (EURO U17 2023)

BUDAPEŠŤ. ME vo futbale do 17 rokov 2023 sa odohrajú od 17. mája do 2. júna v Maďarsku. Tímy môžu mať na súpiskách hráčov, ktorí sa narodili 1. januára 2006 alebo po tomto dátume.

Do kvalifikácie na šampionát sa prihlásilo všetkých 54 členských krajín UEFA, mimo Maďarska, ktoré má priamu účasť ako organizátor šampionátu.

Rusko sa na kvalifikácii nepredstavilo z dôvodu suspendácie kvôli ruskej invázii na Ukrajinu.

V približne rovnakom čase sa odohrajú aj ME dievčat do 17 rokov 2023 v Estónsku.