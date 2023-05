Program, výsledky a tabuľky - ME dievčat do 17 rokov 2023 vo futbale

BRATISLAVA. Fanúšikovia mládežnického futbalu si môžu užiť od 14. do 26. mája ME dievčat do 17 rokov, ktoré sa uskutočnia v Estónsku.

Účastniť sa môžu hráčky, ktoré sa narodili 1. januára 2006 alebo po tomto dátume.

Titul obhajujú reprezentantky Nemecka, ktoré vyšli lepšie z penaltového súboja vo finálovom stretnutí proti hráčkam Španielska

V približne rovnakom čase sa konajú aj ME hráčov do 17 rokov 2023 v Maďarsku.

Hráčky z Estónska, aj napriek istote účasti na ME ako organizátor, sa zúčastnili kvalifikácie, pretože ich umiestnenie v tohtoročnej kvalifikácii rozhoduje o nasadení na tú nasledujúcu.