Prestížny maratón, tenisový turnaj v Bratislave či dohrávka Slovana a Trnavy (TV tipy)

BRATISLAVA. Futbalový Slovnaft Cup pokračuje tento týždeň zápasmi štvrtého kola.
V akcii budú aj nikéligisti - Michalovce sa vo východniarskom derby predstavia proti Bardejovu, Žilina vycestuje na pôdu MŠK Senec.
Cez víkend je na programe 13. kolo Niké ligy, cez týždeň sa odohrajú dve dohrávky. Komárno privíta v odloženom zápase tretieho kola Slovan, Trnava v dohrávke štvrtého privíta FC Košice.
Od pondelka do nedele je na programe aj tenisový turnaj Slovak Open 2025 v bratislavskom NTC, kde sa predstavia aj slovenskí reprezentanti z Davis Cupu Norbert Gomboš, Alex Molčan a Lukáš Klein.
V sobotu a nedeľu pokračujú aj ligové súťaže v Európe, šlágrom v Anglicku bude stret londýnskych klubov Tottenhamu a Chelsea.
V nedeľu je na programe finále turnaja ATP 1000 v Paríži, prestížnym podujatím je aj Newyorský maratón.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (27. október)
Utorok (28. október)
Streda (29. október)
Štvrtok (30. október)
Piatok (31. október)
Sobota (1. november)
Nedeľa (2. november)
