Bez Španielov, no s prekvapeniami. Dvojice osemfinále ME v basketbale 2025

BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy v basketbale majú po záverečných skupinových zápasov pred sebou vyraďovaciu fázu.
Z 24 tímov rozdelených do štyroch skupín po šesť družstiev si vybojovali postup si najlepšie štyri tímy z každej skupiny.
Veľkým šokom je vypadnutie Španielska už po základnej skupine. Stalo sa to prvýkrát v histórii ME.
Dvojice osemfinále ME v basketbale 2025
Litva - Lotyšsko
Grécko - Izrael
Turecko - Švédsko
Poľsko - Bosna a Hercegovina
Nemecko - Portugalsko
Taliansko - Slovinsko
Srbsko - Fínsko
Francúzsko - Gruzínsko