Bez Španielov, no s prekvapeniami. Dvojice osemfinále ME v basketbale 2025

Sportnet|4. sep 2025 o 23:04
Pozrite si dvojice osemfinále ME v basketbale 2025.

BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy v basketbale majú po záverečných skupinových zápasov pred sebou vyraďovaciu fázu.

Z 24 tímov rozdelených do štyroch skupín po šesť družstiev si vybojovali postup si najlepšie štyri tímy z každej skupiny.

Veľkým šokom je vypadnutie Španielska už po základnej skupine. Stalo sa to prvýkrát v histórii ME.

Litva - Lotyšsko

Grécko - Izrael

Turecko - Švédsko

Poľsko - Bosna a Hercegovina

Nemecko - Portugalsko

Taliansko - Slovinsko

Srbsko - Fínsko

Francúzsko - Gruzínsko

