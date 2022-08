Za Slováka ponúkali milióny. Vygumoval slávnych profesionálnych bohov

Na Kanadskom pohári 1976 vygumoval slávnych profesionálnych bohov. On, strážca amatérskeho ľadu - ako sa vtedy nezmyselne kastovalo, lebo profíkov neuznávali ani na olympijskej pôde - sa stal pánom obrovsky cennej nuly.

Najlepší slovenský hokejista 20. storočia, ktorý v československej reprezentácii odchytal 139 zápasov, predviedol veľa bravúrnych výkonov. Jeden z nich sa však mimoriadne vryl do pamäti, lebo si ním získal obrovský rešpekt priaznivcov ľadového hokeja na celom svete.

Slovenský hokejista storočia, niekdajší skvelý brankár VLADIMÍR DZURILLA , by sa v utorok dožil osemdesiatky. Toto je jeho príbeh.

„Jeden z najlepších turnajov, aké som kedy hral,“ nadchýnal sa strelec jediného gólu Milan Nový. Ale nezakladal si na ňom. „Keby Dzurilla nezachytal, prehrali by sme trebárs 1:3 a cestovali domov,“ čestne vyhlásil.

Stalo sa tak na prelomovom turnaji svetového ľadového hokeja, keď sa zásadne menila história tohto športu. Náš divák konečne zočil svetové hviezdy z NHL a zistil, že sú to takisto hokejisti iba z mäsa a kostí. Dožičil si fantastické zážitky nočných televíznych zápasov.

ME – štvornásobný majster Európy (1971, 1972 1976, 1977),

MS – trojnásobný majster sveta (Praha 1972, Katovice 1976, Viedeň 1977), tri strieborné medaily (1965, 1966, 1968) a štyri bronzové (1963, 1964, 1969, 1970), na MS 1965 v Tampere najlepší brankár turnaja, člen All Star na MS 1965 v Tampere a 1969

Dzurilla síce veľmi dobre chápal, že nejde na obyčajný zaoceánsky výlet, ale príliš sa zasa nevzrušoval. Nebolo to v jeho povahe. Ako brankárska jednotka bol určený Jiří Holeček. Vlado sa úplne uspokojil s tým, že ho vytiahli zo starého železa.

Prvý Canada Cup. Turnaj, aký svet ešte nezažil. Profíci zo slávnej National Hockey League (NHL) zostúpili z oblakov. A do skupiny im vyžrebovali čerstvých československých majstrov sveta z poľských Katovíc (v tíme sa ich zišlo devätnásť).

Starší to vysvetlil: „Dzurilla má bližšie ku kanadskému štýlu hry než Holeček. Nepadá toľko na kolená. Overili sme si to v prípravnom zápase. Dzurilla privádzal svojimi zákrokmi kanadské hviezdy do zúfalstva i úžasu zároveň.“

Dzurilla s Holečkom vychádzali spolu priateľsky. Do každého zápasu vyprevádzali jeden druhého povzbudzujúco – podľa toho, kto do bránky nastúpil. Holeček tvrdil, že Vlado sa dal natrieť na chlieb, bol kamarátsky.

„Mal svoju pohodu, po zápase si zapálil cigárko.“