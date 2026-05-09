Holandsko na MS 2026: Tri finále, tri prehry. Nadišiel čas získať trofej?

Holandsko je možno najlepšia futbalová reprezentácia, ktorá nikdy nezískala trofej majstrov sveta. Drží negatívny rekord. Tri finále, tri prehry v rokoch 1974, 1978 a 2010. Taká je smolná vizitka Holandska na svetových šampionátoch.
"Oranje", ako sa prezýva ich národný tím, sa mohol v minulosti spoľahnúť na veľkolepé mená – od Cruyffa cez Van Bastena s Bergkampom až po Robbena s Van Persiem.
Presvedčivá kvalifikácia bez jedinej prehry je potvrdením holandského progresu pod inšpiratívnym kapitánom Virgilom van Dijkom.
„Na malú krajinu ako Holandsko sme si viedli dobre. Stále nám však chýba trofej majstrov sveta. V súčasnosti máme hráčov, ktorí ju môžu získať," povedal Van Dijk.
„Je to kapitán, akého by chcel každý tréner. Skvelá osobnosť a má veľa skúseností. Neviem, či to budú jeho posledné majstrovstvá sveta – možno áno," povedal o svojej hviezde tréner Ronald Koeman.
Holandsko má pred sebou svoj 12. svetový šampionát. Oranžová armáda sa nepovažuje sa najväčšieho favorita na zisk titulu, no určite neskrýva túžbu po prvýkrát ovládnuť najprestížnejšie futbalové podujatie na planéte.
Najvýznamnejší hráči:
- Virgil van Dijk: dvojnásobný víťaz Premier League s Liverpoolom a víťaz Ligy majstrov z roku 2019. V ten rok ho delilo len osem bodov od Zlatej lopty, ktorú získal Lionel Messi. Je všeobecne považovaný za jedného z najlepších obrancov na svete. Má prirodzené vodcovské schopnosti, ktoré sa opierajú o jeho obranné kvality.
- Ryan Gravenberch: Renomovaný portál transfermarkt odhaduje jeho hodnotu na 90 miliónov, čím je v súčasnosti najhodnotnejší Holanďan na svete. Je spoluhráčom Van Dijka v Liverpoole. Gravenberch je vysoký (190cm), technicky zdatný a dynamický stredopoliar, pričom vlani prispel veľkou mierou k zisku titulu v Anglicku, pričom si ho Liverpool poistil zmluvou do leta 2032.
- Frenkie de Jong: V roku 2016 ho Ajax kúpil za symbolické euro. O tri roky neskôr ho predala Barcelone za takmer 90 miliónov eur. Ide o možno najlepší kšeft vo futbalovej histórii. Stal sa stabilnou súčasťou barcelonskej zostavy, pričom sa len prednedávnom vrátil po zranení. Vystihuje ho výnimočná technika, vízia, rozvaha stredopoliara a zvládanie situácií pod tlakom.
Súperi na MS 2026: Japonsko, Švédsko, Tunisko (skupina F)
Holandsko
FIFA Ranking
7. miesto
Tréner
Ronald Koeman
Tri hviezdy
Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch
Najväčšie úspechy
majstri Európy 1988, tri finálové účasti na MS (1974, 1978 a 2010)