Pellegrini odovzdal dekréty výprave deaflympionikov: Ste pre nás veľkým vzorom

BRATISLAVA. Prezident SR Peter Pellegrini v stredu odovzdal dekréty slovenskej výprave deaflympionikov.
Tá bude 15.-26. novembra reprezentovať Slovensko na 25. letnej deaflympiáde v Tokiu. Dekréty si z rúk prezidenta SR prevzalo 30 členov výpravy.
„Svojou účasťou na tomto športovom sviatku prispievate k šíreniu olympijského posolstva, ktorým je porozumenie medzi ľuďmi i medzi národmi. Zároveň pomáhate stavať mosty pochopenia medzi svetmi počujúcich a nepočujúcich,” uviedol Pellegrini vo svojom príhovore.
Informovala o tom kancelária prezidenta SR v tlačovej správe.
Hlava štátu vyzdvihla, že slovenskí sluchovo postihnutí športovci už v minulosti prispeli k šíreniu dobrého mena krajiny svojimi športovými výkonmi.
„A napokon už samotný fakt, že ste sa úspešne kvalifikovali na tohtoročnú deaflympiádu, svedčí o vašom mimoriadnom talente, o vašich schopnostiach aj pevnej vôli. Zaslúžite si náš obdiv a našu podporu.
Ste pre nás príkladom už len pre odhodlanie, s akým zdolávate množstvo prekážok v športe aj v živote, mobilizujete svoju vytrvalosť aj svoje sily.”
VIDEO: Prezident Pellgrini prijal členov reprezentačnej výpravy deaflympionikov
Podľa slov Pellegriniho deaflympionici nás učia trpezlivosti, schopnosti vnímať jeden druhého a pomáhať si. Práve tieto hodnoty prezident vníma ako veľmi aktuálne a žiadané v dnešnom svete i na Slovensku.
„Nielen v športe, ale aj v medziľudských vzťahoch a vo verejnom priestore potrebujeme posilniť svoju súdržnosť a schopnosť pestovať empatiu a solidaritu. Som vám vďačný za to, že ste pre nás veľkým vzorom,” skonštatoval prezident SR a poďakoval sa športovcom i členom realizačného tímu za doterajšiu vzornú reprezentáciu.
Pellegrini vyjadril tiež vieru, že dekréty, ktoré si športovci prevzali, ich budú motivovať k čo najlepším výsledkom a slovenské dresy si budú obliekať s hrdosťou na svoju vlasť.
„Želám vám šťastnú cestu i návrat domov. Želám vám množstvo skvelých zážitkov, čo najlepšie výkony a aj čo najviac medailí. Podstatné však je, aby šport prinášal radosť vám i vašim fanúšikom.
Nech sa vám v Tokiu na olympiáde darí a my všetci na Slovensku vás budeme pozorne sledovať a budeme vám držať palce,“ uzavrel prezident SR.