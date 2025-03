Slovan tam oslavoval, ale pre národný tím je to prekliate miesto

Ľublana patrí k najmenším európskym metropolám (žije tu len necelých 300-tisíc obyvateľov), o to krajšie miesta ale skrýva.

Legenda hovorí, že keď utekal pred kráľom, ktorému ukradol vzácne zlaté rúno, stretol sa pri rieke Ľubľanice so strašným drakom a zabil ho. A symbolom hlavného mesta Slovinska je práve drak.

Práve tu čaká futbalistov Slovenska odvetný zápas baráže Ligy národov o postup do B-divízie. Prvý zápas play-off sa skončil vo štvrtok na slovenskej pôde bez gólov.

„Ľubľana má futbalovú tradíciu, ale ešte viacej to platí o basketbale či hokeji. Fanúšikovia v meste majú športy rozdelené. Nie sú blázni iba do futbalu,“ tvrdil Sinisa Uroševič z denníka Delo.

„Došlo ku klasickej chybe, keď sa zamenilo Slovensko za Slovinsko. Našich ľudí sme upozorňovali, aby si na to dávali pozor, aj tak sa to stalo," ospravedlňoval sa šéf organizačného výboru MS 2017 Henner Ziegfeld.

Zľava Samuel Mráz, Jan Oblak a Blaž Kramer v prvom zápase play-off o postup do B-divízie Ligy národov Slovensko - Slovinsko. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Vo všetkých číslach lepší

Slováci vo štvrtok doma proti Slovincom dominovali aspoň v číslach.

„Veľmi silnému súperovi sme dovolili vytvoriť si jednu šancu, čiže nám chýbalo málo k tomu, aby sme vyhrali po dobrom výkone. Ja nemôžem byť nespokojný. Videl som aj štatistiky z tohto domáceho duelu a vo všetkých sme boli lepší,“ opisoval tréner Francesco Calzona.

„Skončil prvý polčas. Pokúsime sa vyhrať duel u nich a veríme, že my budeme tí úspešnejší. Chalani chcú hrať to, čo od nich vyžadujeme. Pokiaľ sa nám to nepodarí, pogratulujeme súperovi. Ale najdôležitejší bude náš výkon. Pokiaľ budeme hrať dobre, odohráme dobré stretnutie, je veľké percento, že ten zápas zvládneme a vyhráme,“ predpovedá Calzona.