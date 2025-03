Po súboji bolo ticho a hrdina ironický. Lobotka chcel čosi pribaliť do dôchodku

BRATISLAVA. Bezprostredne po zápase nastalo veľké ticho. Ľudia v hľadisku bratislavského Tehelného poľa akoby hľadali emócie. Nepískali, ani netlieskali. Program a výsledky - baráž Ligy národov UEFA 2024/2025 Až príchod lúčiaceho sa Juraja Kucku ich prebudil. Legendárny stredopoliar prišiel v civile, pre zranenie hrať nemohol. Mal čierne, široké nohavice a bielu košeľu.

Všetci spoluhráči si obliekli pamätné tričká s jeho menom a podobizňou. V jeden moment ho chytili a vyhadzovali vo vzduchu. Kucka následne s reprezentantmi obišiel celý štadión. Všetci tlieskali.

„Atmosféra bola dobrá. Kucka by si zaslúžil plný štadión za to, čo odviedol pre reprezentáciu. Chceli sme vyhrať aj preňho. Chceli sme mu pribaliť tri body na dôchodok,“ vtipkoval spoluhráč Stanislav Lobotka.

Na snímke Juraj Kucka počas lúčenia so spoluhráčmi po prvom zápase play off o postup do B-divízie Ligy národov Slovensko - Slovinsko. (Autor: TASR)

Suslov bol najlepší „Fanúšikov bolo počuť, hrá sa nám potom lepšie,“ tvrdil krídelník Tomáš Suslov. Vo štvrtok prišlo na Tehelné pole takmer trinásťtisíc ľudí. Kto si však v poslednom čase zvykol na veľké zápasy Slovana v európskych súťažiach, tak zrejme bol z atmosféry trošku sklamaný. V zápase gól nepadol. Slovenskí futbalisti remizovali vo svojom prvom zápase play off o postup do B-divízie Ligy národov so Slovinskom 0:0. „Chceli sme byť dominantní,“ opisoval Suslov.

Bol najaktívnejším a najnebezpečnejším hráčom na ihrisku. Aj podľa špecializovaného servera Sofascore bol hráčom zápasu. Dostal najvyššiu známku 7.8.

Opäť nedal gól Z dvanástich súbojov vyhral až desať. Vo všetkých driblingoch bol úspešný. „Driblovať. Je to jedna z mojich najúspešnejších stránok. Stále sa snažím vytvárať šance pre spoluhráčov. Škoda, že niečo z toho nepadlo,“ pripomenul Suslov. Mohol byť hrdina, ale opäť doplatil na finálnu fázu. Toľko úspešných kľučiek už dávno slovenský reprezentant nepredviedol. Márne. Opäť nedal gól. „Keby som bol dnes vo väčšej pohode, čo sa týka gólov, tak jednu z tých šancí premením,“ priznal rodák zo Spišskej Novej Vsi.

Patrí medzi desať najlepších driblérov slávnej Seria A. Talianski experti chvália jeho výkony, dávajú mu vysoké známky. Slovákovi však chýba produktivita. V tejto sezóne nedal gól, nemá ani asistenciu. „Ja viem, že tie góly viem dávať. Verím, že keď to zlomím, tak tie góly budem dávať,“ dodal Suslov. To posúdia experti „Každý zápas sa snažím odviesť maximum hlavne pre mužstvo. Potom automaticky prídu tie extra veci,“ pokračoval hráč Verony,.

Štatistiky Tomáša Suslova v zápase Slovensko - Slovinsko v baráži Ligy národov. (Autor: Sportnet)

Na otázku, či to bol jeho najlepší zápas v reprezentácii, reagoval. „Neviem, to posúdite vy novinári a odborníci. Na štvrtého najlepšieho hráča do 21 rokov to bol celkom dobrý výkon,“ narážal Suslov sarkasticky na nedávno zverejnenú anketu. Pred ním skončili Leo Sauer, Adam Obert i Nino Marcelli. Suslov na jeseň 2020 prakticky preskočil reprezentáciu do 21 rokov a už takmer päť rokov je súčasťou áčka. V júni bude mať 23 rokov a cez leto si môže zahrať aj na majstrovstvách Európy do 21 rokov. Suslov vyhral anketu, ktorá nesie meno Petra Dubovského, dvakrát (2021 a 2022). Posledné dva ročníky vyhral devätnásťročný Leo Sauer.

Nech Lobotka nerozpráva Suslov mal najväčšiu šancu zápasu, ale slovinský brankár jeho pokus zmaril. „Škoda, že tam nebol lepší hlavičkár ako Suslík (Suslov, pozn. red.). Oblak ukázal, prečo patrí medzi najlepších brankárov na svete,“ opisoval Lobotka. „On nech nerozpráva o hlavičke,“ žartoval Suslov. Možno, keby tam bol hrotový útočník, tak by s tým naložil lepšie. Nemyslím si však, že by som to zakončoval až tak zle,“ krútil hlavou Suslov. „Treba mať veľký rešpekt voči brankárovi Oblakovi. Lebo z jeho strany to bol veľmi dobrý zákrok,“ dodal Suslov.

Slováci dominovali v držaní lopty, v počte streleckých pokusov, v počte úspešných prihrávok i na veľké šance v pomere 1:0. „Kedysi sme aj my boli mužstvo, ktoré hralo takto stiahnuté v organizovanom bloku, teraz sa to otočilo. Bolo ťažké si nájsť priestory,“ priznal obranca Dávid Hancko.

Plán im nevyšiel Hracia plocha nebola ideálna. „Nemôžeme sa vyhovárať na terén, ale trošku nám to skákalo,“ opisoval Hancko. V minulých zápasoch Lukáš Haraslín a Dávid Hancko súperom hrozili, boli najväčšou hrozbou. Slovinci ich však ubránili. „Mali sme určitý plán, ale nám to nefungovalo. Načasovanie nám nevychádzalo. Spolupráca medzi nami nebola ideálna,“ priznal Hancko.