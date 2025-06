Slovensko hostí prvý európsky dvojšampionát, príde aj olympijský víťaz

ŠAMORÍN. Slovensko vôbec po prvý raz v histórii usporiada vrcholné európske plavecké podujatie a to hneď historický dvojšampionát.

V Šamoríne sa 26.-28. júna najskôr uskutočnia ME do 23 rokov a následne od 1. do 6. júla ME do 18 rokov.

Na Slovensko zavíta aj rumunský olympijský šampión David Popovici. Domácim želiezkom bude Tamara Potocká, účastníčka OH 2024 v Paríži.

Langeová: Medzikategória je mimoriadne dôležitá

„Je to naozaj veľké sústo. No máme profesionálny a skúsený tím. Preto verím, že to všetko zvládneme a dokážeme, že sa to dá. Z nášho pohľadu navyše ide o filozofiu spájania týchto dvoch dôležitých mládežníckych kategórii,“ uviedla prostredníctvom tlačovej správy Ivana Langeová, generálna sekretárka Slovenskej plaveckej federácie (SPF).