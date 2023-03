Bystrica vyzve Spišiakov v play off prvýkrát, je miernym favoritom

"Barani" budú mať výhodu domáceho prostredia v úvodných dvoch zápasoch v play off a aj v prípadnom rozhodujúcom siedmom, pričom veriť si môžu aj vďaka priaznivej bilancii zo základnej časti.

BANSKÁ BYSTRICA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi nazbierali v základnej časti Tipos extraligy rovnaký počet bodov (79) a tak by ich štvrťfinálová konfrontácia mala byť podľa "papierových" predpokladov vyrovnaná.

Práve lepšie vzájomné zápasy napokon rozhodli o poradí na 4. a 5. mieste. Ak by rozhodovalo skóre, boli by vyššie Spišiaci, ktorí mali pomer strelených a inkasovaných gólov na hodnote +2, zatiaľ čo "barani" -9.

V play off sa tímy doteraz nestretli

Našla Bystrica konečne toho správneho trénera?

Štvrté miesto Banskobystričanov je výsledok ich výrazne zlepšených výsledkov. Počas základnej časti došlo v tíme dvakrát k výmene hlavného trénera a výsledky sa výrazne zlepšili až po nástupe Douga Sheddena.

Tím zvíťazil od 6. januára v 14 z 19 zápasov, hoci úplný záver mu príliš nevyšiel, keď prehral tri z piatich duelov. Banská Bystrica už nepatrí k najväčším favoritom na titul tak, ako tomu bolo v rokoch 2017-2020, v ktorých dosiahla majstrovský hetrik.

Pred dvomi rokmi prehrala v kvalifikácii play off, vlani vypadla vo štvrťfinále. Tentoraz má za sebou úspešnejšiu základnú časť a formu z nej si chce vziať aj do play off.