Štartuje 62. ročník Bundesligy aj s dvoma Slovákmi. Bayern chce vystriedať Leverkusen

László Bénes našiel v Unione Berlín novú výzvu a po letnom príchode z Hamburgu by rád nadviazal na vlaňajších 13 gólov v druhej najvyššej nemeckej súťaži. V pozícii obhajcu bundesligového titulu vstúpi do novej sezóny Bayer Leverkusen.

Pre 38-ročného Belgičana to bude prvá trénerská skúsenosť v Bundeslige, do ktorej prišiel po tom, ako s Burnley najskôr vybojoval postup do Premier League, no následne z nej vypadol.

V letných prestupových transakciách zaujal aj odchod stredopoliara Christopha Kramera z Mönchengladbachu. Vedenie klubu sa rozhodlo ukončiť zmluvu s majstrom sveta z roku 2014, ktorá pôvodne platila do konca sezóny 2024/2025.