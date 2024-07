Pikantná bitka o Žitný ostrov bude ozdobou Niké ligy. Prekvapí Radványi doma?

KOMÁRNO, DUNAJSKÁ STREDA. Predlhá púť druhého najstaršieho klubu na Slovensku KFC Komárno až do našej najvyššej súťaže začala v roku 1900. Komárňania sa dočkali po dlhých 124 rokoch ako 31. prvoligové mužstvo v poradí.

Tréner Radványi je síce v niektorým momentoch tvrdohlavý, no svojím spôsobom je to správne a na prospech napĺňania spoločných cieľov.

„V role trénerov u nás pôsobili za ostatných desať rokov napríklad aj mená ako Miroslav Karhan, Peter Zelenský či náš rodák Szilárd Németh. Všetko sú to bývalí reprezentanti, výborní ľudia a odborníci, ale zakaždým našu spoluprácu čosi pretrhlo.

Lahôdkou derby DAC - Komárno

Nováčik začína prvú ligu tradične proti majstrovi.

„Pre väčšinu mojich hráčov to bude veľká premiéra v najvyššej súťaži, navyše, proti majstrovi. Všetci sa na to už teraz tešíme a náš zápas so Slovanom Bratislava bude reklamou pre celý klub a zároveň sviatkom futbalu,“ vyjadril sa hlavný tréner KFC Komárno Mikuláš Radványi počas tvrdej letnej prípravy.