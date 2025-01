Osrblie je pripravené na IBU Cup. Prísť majú aj zvučné mená

Aj s Remeňovou a Machyniakovou

V ženskej zložke figurujú známe mená ako Ida Lienová alebo Karoline Erdalová. Aj Francúzsko avizuje silnú zostavu.

Napríklad líderku celkového poradia IBU Cup-u Paulu Botetovú, ktorá vyhrala uplynulé rýchlostné preteky Svetového pohára v Oberhofe.

Prihlásená je aj Jeanne Richardová, ktorú Paulína Bátovská Fialková porazila v tesnom súboji o tretie miesto na posledných decembrových pretekoch Svetového pohára.

Zahraničné výpravy však ešte môžu pozmeniť zloženie tímov najneskôr v utorok 14. januára.

Vozár: Bude to oslava biatlonu

Zo známych mien Taliansko nateraz prihlásilo Beatrice Trabucchiovú, Daniellu Cappellariovú, Švédsko ohlásilo Johannu Skottheimovú, Emila Nikvista, Ukrajina Anastasiju Merkušinovú a Arťoma Tyščenka.

Z ďalších krajín by mali prísť do Osrblia známi biatlonisti ako Jakub Štvrtecký a Adam Václavík z Česka, Tuomas Harjula a Olli Hiidensalo z Fínska, Lea Meierová zo Švajčiarska a najmä Poľka Monika Hojnisová-Staregová, ktorá sa vracia do medzinárodnej konkurencie po takmer trojročnej prestávke.