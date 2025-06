O víťazstvo v NBA zabojujú tímy z malých miest. Elitný útok vyzve najlepšiu obranu

Thunder sa po presune do Oklahomy City zo Seattlu v roku 2008 predstavili vo finále NBA raz, v roku 2012 mladý tím s Kevinom Durantom, Jamesom Hardenom a Russellom Westbrookom nestačil na Miami Heat s LeBronom Jamesom.

Tentokrát majú „azúroví“ k dispozícii nielen najužitočnejšieho hráča základnej časti, ale aj najlepšieho strelca ligy. Gilgeous-Alexander má priemer 32,7 bodu a 6,4 asistencií na zápas.

Okolo seba má však pestrú paletu spoluhráčov, jeden z najvyšších hráčov súťaže Chet Holmgren patrí k elitným blokárom, obávaný defenzívny špecialista je aj Alex Caruso, ktorý má ako jediný z tímu na konte majstrovský titul ako hráč Los Angeles Lakers z roku 2020.

Ak by sa Gilgeous-Alexander stal šampiónom, prvýkrát od roku 2000 by sa stalo, že titul v jednej sezóne oslavoval hráč s najvyšším streleckým priemerom v súťaži. Vtedy to bol Shaquille O'Neal v drese Lakers.

Aká bola cesta Oklahomy?

Oklahomčania v základnej časti nečakane dominovali v Západnej konferencii. Pozíciu nasadenej jednotky získali s priepastným náskokom 16 duelov pred Houstonom.