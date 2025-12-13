    Vybojoval dve zlaté medaily na európskom šampionáte. Teraz získal ocenenie

    Ilustračná fotografia. (Autor: archív V.F.)
    TASR|13. dec 2025 o 11:44
    Neskôr triumfoval aj na septembrových MS v bulharskom meste Albena.

    Peter Kasan sa stal najlepším slovenským reprezentantom v pretláčaní rukou za rok 2025. Ocenenie si prevzal počas piatkového galavečera Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR) vo Vyšnom Kubíne.

    Už 32. ročník odovzdávania cien TOP 5 sa uskutočnil v kaštieli Kubínyi. Kasan si v lete vybojoval dve zlaté medaily na európskom šampionáte v rumunskej Kluži v kategórii do 100 kg a v ľavačke i pravačke neskôr triumfoval aj na septembrových MS v bulharskom meste Albena.

    Medzi piatimi najvýraznejšími osobnosťami armwrestlingovej scény figurovali aj Peter Čeleš, Lucia Debnárová, Ivana Pitáková a Nastasia Lilian Pastorková.

    Kasan si okrem hlavnej trofeje prevzal aj ocenenie pre najlepšieho masters športovca za rok 2025, najlepšou športovkyňou sa stala štvornásobná medailistka z MS a ME Dagmar Petrová.

    „Tridsiaty druhý ročník TOP 5 potvrdil, že slovenské pretláčanie rukou je šport s bohatou tradíciou, silnými osobnosťami a komunitou, ktorá rastie a profesionalizuje sa každým rokom,“ uviedla SAPR v tlačovej správe.

    Najlepší športovci TOP 5 za rok 2025

    Hlavná cena:

    1. Peter Kasan

    2. Peter Čeleš

    3. Lucia Debnárová

    4. Ivana Pitáková

    5. Nastasia Lilian Pastorková

    najlepší junior: Martin Urbanovič

    najlepšia juniorka: Ivana Pitáková

    objav roka: Romana Mriňáková, Ondrej Filo

    najlepší masters športovec: Peter Kasan

    najlepšia masters športovkyňa: Dagmar Petrová

    najlepší športovec so znevýhodnením: Šimon Chlpatý

    najlepší klub Slovenskej národnej ligy pretláčania (SNLP) 2024/2025: AWK Prešov

    najlepší juniorský klub SNLP 2024/2025: AWK Prešov

    dnes 11:44
