Vybojoval dve zlaté medaily na európskom šampionáte. Teraz získal ocenenie

Peter Kasan sa stal najlepším slovenským reprezentantom v pretláčaní rukou za rok 2025. Ocenenie si prevzal počas piatkového galavečera Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR) vo Vyšnom Kubíne.
Už 32. ročník odovzdávania cien TOP 5 sa uskutočnil v kaštieli Kubínyi. Kasan si v lete vybojoval dve zlaté medaily na európskom šampionáte v rumunskej Kluži v kategórii do 100 kg a v ľavačke i pravačke neskôr triumfoval aj na septembrových MS v bulharskom meste Albena.
Medzi piatimi najvýraznejšími osobnosťami armwrestlingovej scény figurovali aj Peter Čeleš, Lucia Debnárová, Ivana Pitáková a Nastasia Lilian Pastorková.
Kasan si okrem hlavnej trofeje prevzal aj ocenenie pre najlepšieho masters športovca za rok 2025, najlepšou športovkyňou sa stala štvornásobná medailistka z MS a ME Dagmar Petrová.
„Tridsiaty druhý ročník TOP 5 potvrdil, že slovenské pretláčanie rukou je šport s bohatou tradíciou, silnými osobnosťami a komunitou, ktorá rastie a profesionalizuje sa každým rokom,“ uviedla SAPR v tlačovej správe.
Najlepší športovci TOP 5 za rok 2025
Hlavná cena:
1. Peter Kasan
2. Peter Čeleš
3. Lucia Debnárová
4. Ivana Pitáková
5. Nastasia Lilian Pastorková
najlepší junior: Martin Urbanovič
najlepšia juniorka: Ivana Pitáková
objav roka: Romana Mriňáková, Ondrej Filo
najlepší masters športovec: Peter Kasan
najlepšia masters športovkyňa: Dagmar Petrová
najlepší športovec so znevýhodnením: Šimon Chlpatý
najlepší klub Slovenskej národnej ligy pretláčania (SNLP) 2024/2025: AWK Prešov
najlepší juniorský klub SNLP 2024/2025: AWK Prešov