Z Dúbravku som urobil hviezdu šou. Je ako z učebnice, tvrdia Briti

A vzápätí si aj odpovedal: "Na ceste do druhej ligy." A tento status platí aj tento rok, možno dvojnásobne.

Internetový portál nufcblog.co.uk sa ešte vlani pýtal: "Kde by sme boli bez Martina Dúbravku?"

Zhodne vysokým číslom hodnotil Slováka aj reportér Scott Wilson z denníka The Northern Echo.

„Vzhľadom na to, že odkiaľ pochádza... A to nemyslím neúctivo. Odkiaľ prišiel a vstúpil do najlepšej ligy sveta. Zaslúži si veľký kompliment. V Newcastle urobil veľmi dobrú kariéru,“ pokračoval Bruce.

Newcastle kúpil Slováka zo Sparty Praha za šesť miliónov eur, čo sa ukázalo ako veľmi dobrý obchod. Pre obe strany.