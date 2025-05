Deň 16 na MS: Američania dojali svet pekným gestom. Najúspešnejší Švajčiar odišiel s plačom

💡 Tento článok môžete dočítať celý vďaka Toyote

BRATISLAVA. Od roku 2013 boli až štyrikrát vo finále MS v hokeji, čo im viaceré krajiny na čele so Slovenskom môžu len ticho závidieť. Švajčiari sa etablovali medzi absolútnu svetovú špičku, no generácia hráčov okolo Fialu, Niederreitera, Meiera, Andrighetta či Ambühla sa ani v štokholmskej Avicii Arene nezbavila prívlastku strieborná. Kým napríklad Česi vyhrali svojich prvých päť finále MS, Švajčiari ani na štvrtý pokus nezdvihli nad hlavu trofej pre víťaza.

Podobne ako vlani proti domácemu Česku (0:2) nedokázali v súboji o zlato skórovať, a tak podľahli reprezentantom USA 0:1 po predĺžení.

"Nechcem to porovnávať. Boli sme znova blízko a preto táto prehra veľmi bolí. Odohrali sme tu dobré zápasy, ale vo finále sme proste nedokázali streliť gól," povedal v mix zóne brankár Leonardo Genoni. Dve striebra zlato neurobia Dlho sa zdalo, že by práve 37-ročný gólman mohol byť hlavným hrdinom finále. Podobne ako v skupinovej časti mu Američania počas 60 minút nedali gól, hoci na neho vyslali 39 striel. Tá štyridsiata však bola osudová. Po nepresnej prihrávke na Kevina Fialu Švajčiari prepadli v útočnom pásme a útočník Buffala Tage Thompson strelou spoza obrancu nedal Genonimu šancu.

Portál 20 Minuten napísal, že zlatý americký gól bol bodnutím do švajčiarskeho srdca. Helvéti napokon ukončili turnaj tak, ako ho začali. Hneď úvodný zápas v Herningu rozhodol v predĺžení Roman Červenka. Kým na ľade vytryskla americká radosť, Švajčiari mali po ďalšom finálovom sklamaní zvesené hlavy, neprítomné pohľady a do očí sa im tlačili slzy.

Genoni, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho brankára, stal sa členom All Star tímu a tiež MVP šampionátu priznal, že by to vymenil za titul. "Cítim sa prázdny, čo nie sú príjemné pocity. Ak nedáte gól, nemôžete vyhrať zápas. Leo opäť predviedol v bránke prvotriedne zákroky. Možno sme neboli dosť odvážni, neviem. Dve strieborné medaily zlato nerobia. O pár dní budeme určite hrdí, ale teraz je to ťažké," povedal autor siedmich gólov Sven Andrighetto pre televíziu SRF. VIDEO: Zostrih zo zápasu Švajčiarsko - USA vo finále MS v hokeji 2025

Bez rozprávkového konca Obrovské sklamanie prežíval aj útočník Winnipegu Nino Niederreiter, ktorý posilnil národný tím tesne pred začiatkom vyraďovacej časti. Štvrtú striebornú medailu, vďaka ktorej sa stal najdekorovanejším Švajčiarom na MS, oplakal. "Toto nezvládnem," povedal v rozhovore po zápase a so slzami v očiach si to namieril do šatne. Veľmi ťažko hľadal slová aj rekordér v počte účastí či odohraných zápasov na MS. Pre 41-ročného Andresa Ambühla to bol posledný zápas v kariére, no rozprávkového konca sa rodák z Davosu nedočkal.

Pri rozhovore pre TV JOJ sa mu triasol hlas, nesmierne ho mrzelo, že Švajčiari opäť nezvládli posledný krok a zároveň si zaželal, aby to vyšlo na budúci rok, keď sa MS odohrajú v Zürichu a Fribourgu. "Bol jeden gól od toho, aby sa stal majstrom sveta. Je mi ho strašne ľúto, až mi je do plaču. Viem sa vcítiť do jeho kože, no myslím si, že na svoju kariéru môže byť právom pyšný," uviedol Branko Radivojevič o Ambühlovi.

Pre švajčiarsky tím bolo špeciálnou motiváciou získať zlato pre nepochybne budúceho člena Siene slávy IIHF, no možno až prílišná zodpovednosť im zväzovala ruky, nohy a z hry sa vytratila ľahkosť. "Od druhej tretiny boli Američania lepším tímom, mali viac šancí. Švajčiarov mi je ľúto, ale USA sa od tretej tretiny zápasu s Čechmi naštartovali, chytili formu a zaslúžia si prvé miesto," dodal Radivojevič. Thompson: Bola to čistá radosť USA sa stali majstrami sveta v hokeji tretíkrát, pričom na tento úspech čakali poriadne dlho. Naposledy sa im to podarilo v roku 1960, keď ovládli olympijský turnaj v Squaw Valley, ktorý sa počítal aj ako MS.

"Cítim sa úžasne. Bol to zábavný turnaj, v šatni sme úžasná skupina chalanov a pre nás to nemohlo skončiť lepšie. Keď som videl, že je puk v sieti, bola to čistá radosť," povedal Thompson pre JOJ Šport. Bude zaujímavé sledovať, akú odozvu bude mať titul majstrov sveta v USA, kde je tento turnaj v úzadí v porovnaní s play-off NHL či NBA. Ide o prvú veľkú trofej, ktorú Američania vyhrali od ZOH 1980, keď senzačne zdolali Sovietov a aj vďaka Zázraku na ľade získali zlaté medaily.

Pred tým, ako im prezident IIHF Luc Tardif odovzdal majstrovský pohár, predviedli pekné gesto, keď sa odfotili s dresom Johnnyho Gaudreaua. Ten reprezentoval USA na piatich MS, vrátane tých v Prahe a Ostrave, no tesne po nich 30. augusta 2024 tragicky zahynul s bratom Matthewom. Stali sa obeťami autonehody, ktorú spôsobil muž pod vplyvom alkoholu. Američania pózujú s dresom zosnulého Johnnyho Gaudreaua. (Autor: TASR/AP) "Sú to špeciálne pocity. Johnny bol hráč, ktorého som obdivoval. Určite bol s nami počas celého turnaja a toto víťazstvo je pre neho," uviedol po finále kapitán amerického mužstva Clayton Keller. Fotografia s dresom Gaudreaua okamžite obletela športové weby a sociálne siete a možno povedať, že ňou Američania dojali celý svet. Trpká chuť bronzu Naprázdno z domáceho šampionátu napokon neodišli ani Švédi, ktorí v zápase o tretie miesto zdolali druhú hostiteľskú krajinu Dánsko 6:2. Paradoxne, rovnakým skóre v semifinále nestačili na USA, a tak mal pre nich bronz aj trpkú príchuť. S hviezdnym tímom zloženým takmer vylúčne z hráčov NHL, bol ich jednoznačným cieľom titul. VIDEO: Zábery zo zápasu Švédsko - Dánsko na MS 2025 "Získali sme bronz a možno časom budeme zaň šťastní. Sklamanie zo semifinálovej prehry stále trvá," vravel najlepší strelec MS Elias Lindholm. William Nylander povedal, že po zisku bronzu nie je dôvod na oslavu, no Erik Gustafsson je rád, že aspoň niečím sa odvďačili divákom. Naopak, Dáni, ktorí vo štvrťfinále šokovali hokejový svet výhrou nad Kanadou, si cenia aj štvrté miesto, ktoré je pre nich najlepšie v histórii. "Aj keď sme prehrali zápas o bronz, mám zimomriavky. Je to historicky úspech a musíme byť na to hrdí, namiesto toho, aby sme sa sťažovali. Samozrejme, že by sme radi získali medailu, ale v Štokholme nás zdolali súperi svetovej úrovne," hovorí kapitán Jesper Jensen Aabo pre TV 2 Sport. Ďalšou zastávkou pre Dánov budú februárové olympijské hry v Miláne, kde narazia v skupine na Nemecko, Lotyšsko a práve majstrov sveta z USA. Na turnaji s hráčmi NHL nebude chýbať ani Slovensko, ktoré okrem severskej dvojice Švédsko a Fínsko čaká aj duel s domácou reprezentáciou.