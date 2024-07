Oslavoval s bratom, ale Stanley Cupu sa nedotkol. Moja párty bude lepšia, vraví Brady Tkachuk

"Každý z neho pil, zdvíhal ho. Keď som sa na to díval, každému som hovoril: Moja párty bude oveľa lepšia."

"Dokonca som sa k nemu ani len nepriblížil. Matthew ho mal 36 hodín. Na párty prišlo 350 ľudí a 349 sa ho dotklo, okrem mňa," povedal v podcaste Locked On Senators.

SUNRISE. Povera hovorí, že hokejista by sa mal Stanley Cupu dotknúť po prvýkrát až vtedy, keď ho vyhrá. V opačnom prípade na seba uvalí nešťastie.

Brady pohľadom na brata získal ďalšiu motiváciu. Aj Matthew si myslí, že je len otázkou času, kedy bude na pohári vygravírované aj meno druhého Tkachuka.

"Ako brat nemôžem byť šťastnejší. Je to sen, ktorý sa mu splnil, ale ja sa za tým budem hnať, kým to nedokážem, a viem, že sa to jedného dňa podarí," povedal Brady.

Dvadsaťštyriročný americký reprezentant je kapitánom Ottawy Senators.