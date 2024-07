Jednu venoval kráľ, ďalšiu gróf. Ako dostali trofeje NHL svoje názvy?

NEW YORK. Vyhrať Stanley Cup môže len zlomok hokejistov, ktorí nastúpia do sezóny NHL. Teší sa vždy len jeden z 32 tímov.

Hovorí sa, že žiadna trofej sa nezískava ťažšie. Je to grál, sen každého, kto hrá hokej.

Aký je však príbeh za Stanley Cupom? Mnohým hokejovým fanúšikom iste niečo hovorí meno "Lord Stanley".

Išlo o lorda Fredericka Arthura Stanleyho. Gróf z Derby bol v júni 1888 vymenovaný anglickou kráľovnou Viktóriou za za generálneho guvernéra Kanady.

V podstate ihneď sa zamiloval do ľadového športu, ktorý v jeho novom domove už naberal na popularite. Platilo to aj o jeho rodine - jeho synovia založili nový klub, Stanley dokonca priniesol hokej do Veľkej Británie.

Chcel po sebe zanechať aj materiálne dedičstvo. A tak sa v roku 1892 rozhodol, že najlepší kanadský tím bude vyhrávať novú trofej, ktorú v prepočte na vtedajšie peniaze kúpil za necelých 50 amerických dolárov.

Dnes už má nevyčísliteľnú hodnotu. Originál Stanley Cupu sa zachoval v Sieni slávy v kanadskom Toronte.