MS do 18 rokov si kvôli role neužil. Dej počká, či sa na drafte pomýlia a vyberú si ho

V rozhovore prezradil, ktorý tím z NHL o neho prejavil najväčší záujem aj to, že v budúcej sezóne zrejme zmení klub.

„Z osobného hľadiska som mal v tíme defenzívnu rolu. Hral som pre tím, ale povedzme, že som si to až tak neužil, ako keby som mal inú rolu,“ hovoril o turnaji mladíkov, kde si z dôvodu suspendovania nezahral v zápase o bronz proti Kanade.

Hokejový útočník FRANTIŠEK DEJ má za sebou úspešný ročník. Medzi mužmi v Modrých Krídlach pravidelne bodoval a zahral si aj za Slovan. Popritom stihol MS do 20 aj 18 rokov.

Ten rok bol sám o sebe dobrý tým, že sa mi podarilo dostať sa na MS do 20 rokov aj na MS do 18 rokov. Sezóna začala ligou majstrov v Slovane. Hodnotím ju pozitívne.

Čomu pripisujete to, že v ste Modrých Krídlach boli tak produktívny?

Boli sme dobrý tím, bol som tam už druhý rok. Poznal som to zázemie, predsa len, som Slovanista v podstate od malička. Sadli mi spoluhráči a padalo to tam. Som za to rád.

Šesť zápasov ste odohrali aj za A-tím Slovana Bratislava v extralige. Aké to bolo?

Bol to super zážitok, prísť medzi starých a skúsených hráčov. Užil som si to naplno, bola to veľmi dobrá skúsenosť.

Ako sa vám hrá medzi mužmi?

Pre mňa to je skoro tretí rok po sebe v SHL. Je to super skúsenosť, sú ťažkí a silní, ale s tým nemám problém, keďže som vysoký a ťažký. Mužská liga mi naozaj vyhovuje.