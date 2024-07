Stastney sa vyhol súdu. S Nashvillom sa dohodol na dvojročnej zmluve

NASHVILLE. Jeho meno pripomína legendárnu hokejovú rodinu Šťastných. Kvalitou však od nich zatiaľ má ďaleko.

Spencer Stastney rozbehol kariéru pomalšie, no minulý ročník dal nádej, že by mohol vyrásť v stabilného hráča NHL. Dostal šancu potvrdiť to v nasledujúcich dvoch rokoch.

Preds mu navyše veria, že sa to naozaj môže podariť. Dvojcestnú zmluvu má totiž len v sezóne 2024/25, v druhej sezóne už bude jeho kontrakt jednocestný. V priemere by si mal na úrovni NHL zarobiť zhruba 825 tisíc dolárov ročne.