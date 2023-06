Incident na florbale poznačil všetko. Nezlomilo ma to, tvrdí hokejista Molnár

ONDREJ MOLNÁR začal sezónu v A-mužstve Nitry, kde mal v 22 zápasoch päť bodov. Potom však prišiel incident na školskom florbalovom turnaji, kde Molnár údajne zlomil súperovi sánku. Z toho dôvodu sa útočník nedostal na MS do 20 ani 18 rokov. Následne zamieril do USA, kde hral v juniorskej OHL za tím Erie Otters, ktorý skončil posledný v konferencii. Napriek tomu tvrdí, že čas v Amerike mu pomohol: „Cítim na sebe, že som sa zlepšil vo všetkých smeroch, aj mimo ľadu, v osobnom živote.“

Ako hodnotíte uplynulú sezónu?

Bola to asi najčudnejšia sezóna v mojej kariére, ale zároveň aj najlepšia. Zamieril som za more a vyskúšal som si niečo iné. Môžem to hodnotiť pozitívne.

Dostali ste sa do tímu Erie Otters v kanadskej juniorskej súťaži. Ako sa vám tam hralo? Tím bol mladý, mali sme určite väčšie ambície. O rok by sme mali byť medzi lepšími tímami v lige. Nebolo to jednoduché, boli sme poslední v tabuľke. Odrazilo sa to aj psychike, nešlo nám to podľa predstáv. Ale partia a organizácia boli veľmi dobré. Mal som veľmi dobrý tím, partiu chalanov aj trénerov, dosť som sa tam naučil. Skončili ste poslední v konferencii. Čím to bolo? Podľa mňa mladým tímom. Striedali sa aj tréneri, teraz prišiel skúsený tréner a vraj idú meniť celý tím. Myslím si, že o rok budeme dobrí. Hovoríte to v prvej osobe. Budete teda pokračovať v tíme Erie? Podľa všetkého áno. Ako odhadujete vaše šance na draft? Kvôli tomu, čo sa stalo, nejdem na combine. Neviem teda, čo mám čakať. Agent a agentúra mi vravia, že ma draftujú a veria tomu. To sú už veci, ktoré neovplyvním. Čo má byť, to sa stane. V tej veci som viac-menej nevinný, ale viac to nebudem riešiť.