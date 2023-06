Zo švédčiny zmaturoval najlepšie z celej triedy. Čiernik chce prekonať otca

„Nikdy som poriadne na Slovensku nebýval, nechodil som sem do školy, nikdy som tu nehral. Je to zvláštne, ale povedal by som, že tu mám domov,“ hovoril Čiernik.

Bola to moja prvá sezóna v mužskom hokeji. Tam je oveľa viac prítomná aj biznis stránka športu, čo som nečakal. Veľa veci sa deje aj mimo ľadu. Bol som aj na MS do 20 rokov, bola to nová skúsenosť.

Bola zaujímavá. Zažil som dobré chvíle, ale aj slabšie. Myslím si, že z tejto sezóny si môžem zobrať veľa vecí, ktoré mi pomôžu do budúcna. Treba to brať pozitívne.

Vo Švédsku ste striedali juniorskú ligu aj druhú najvyššiu mužskú súťaž.

Zopár zápasov medzi mužmi som odohral aj počas sezón predtým, takže to nebolo úplne nové. Tento rok som bol však v dvoch kluboch, začal som v Södertälje, kde som hral tri roky a potom som bol mesiac a pol na hosťovaní vo Västerviku. Nebolo to ľahké, býval som tam sám, musel som sa učiť variť a upratovať. Ale z hokejovej stránky to bolo dobré. V juniorke to bola pre nás ťažšia sezóna, hrali sme baráž, nebolo to ideálne, ale udržali sme sa. Sezónu sme ukončili pozitívne.

Aké to bolo striedať rôzne úrovne?

Tak to pri mladších hráčoch funguje, najmä v Európe. V juniorke už je ten hráč usadený, ale na mužský hokej ešte nie je na sto percent pripravený. Niekoľko zápasov teda hráš u mužov, potom ťa pošlú dole, potom zase hore. Nie je to úplne najľahšie, ale myslím, že som to zvládol celkom dobre.

Z akých dôvodov ste počas sezóny hosťovali v poslednom Västerviku, ktorý nakoniec zostúpil?

V Södertälje mali dobré mužstvo, išli na titul. Mali tam staršie mužstvo a mladší všeobecne toľko šancí nedostávali. Ja som akurát došiel z majstrovstiev a bavil som sa s rodičmi aj s agentom a mysleli sme si, že bude pre mňa najlepšie ísť do menšieho klubu, aby som nabral skúsenosti. Myslím si, že to bolo pre mňa dobré. Dostal som tam väčší priestor a cítil som, že som tam mal dôležitú rolu.

Vo Švédsku hráte už dlho. Kedy a ako ste sa rozhodli, že tam odídete?