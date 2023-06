Riskantný krok mi vyšiel, vraví Mišiak. Víťaz USHL dúfa, že ho draftujú čo najvyššie

„Všetko je na malom priestore, liga je omnoho rýchlejšia. Je to tými rozmermi, ale aj tým, že sú to ešte moji rovesníci, majú veľa energie,“ opisoval zmenu oproti extralige.

Neuveriteľné. Riskantný krok mi nakoniec vyšiel, som za to veľmi rád. Je to neuveriteľný pocit vyhrať túto súťaž.

V polovici sezóny ste zamierili do americkej USHL a rovno ste ju vyhrali. Aké to boli pocity?

V play-off ste boli tretí najproduktívnejší hráč ligy a najproduktívnejší hráč tímu. Čomu pripisujete tieto výkony?

Povedal by som, že dobre načasovaná forma. Cítil som to na sebe, každým zápasom som sa zlepšoval. Pomohli mi aj spoluhráči z päťky – Whitelaw a Lachance. Mal som pri sebe dobrých hráčov. Všetko to do seba sadlo, som za to rád.