Habšudová: Dnešné úspechy našich tenistov? My by sme ich tak nebrali

"Keď toto všetko dáte dokopy, je to veľa nepríjemných faktorov. Ale som presvedčený, že Viktória Kužmová a Anna Karolína Schmiedlová sa čoskoro do stovky vrátia," tvrdí Moška.

Do súčasnej nepriaznivej situácie zasiahla aj koronakríza. Mnoho menších podujatí organizátori zrušili a hráčky majú problém zbierať body do rebríčka.

V nej vybrané talenty podporujeme v NTC do ich tridsiatich rokov a aj dlhšie, namiesto toho, aby sme rozširovali základňu a konkurenciu, kde by možno aj tí menej talentovaní, ale ctižiadostiví dupali na krk vybratým supertalentom. Títo hráči sú si totiž istí svojou pozíciou, neurobia nič navyše a hýbu sa v priemernej úrovni," kritizuje Pláteník.

"Nevidím u nich veľké ambície. Pochádzajú z malej krajiny a už to, že sa „niekam“ dostali vo svetovom rebríčku, akoby ich uspokojilo. Nepociťujú žiadny tlak, je to veľmi pohodlná pozícia," vraví bývalá svetová desiatka.

"Takmer všetko to, čo sa dnes považuje u našich tenistov za úspech, sme my za úspech nepovažovali, chceli sme patriť medzi svetovú špičku," hovorí pre Sportnet Cíleková-Habšudová.

"Česi majú obrovskú výhodu, majú stále hrajúce vzory a mladí sa na ne chcú doťahovať. Napodobniť ich. Mladé hráčky, aj keď sú niekde na 500. mieste sveta, môžu trénovať so skúsenými. A vedia, že raz môžu byť tiež špička," hovorí Miške, ale jedným dychom tiež dodáva:

"Nemôžeme si brať príklad iba z Česka. Aj Česi robia veľa vecí zle. Ak chceme pomôcť slovenskému tenisu, riešenie nie je len v tom, že by sme mali robiť to, čo už niekto robí. Skôr je to o tom, aby sme dali hlavy dokopy a urobili možno aj niečo nové. To, čo tu ešte nebolo. Nebojme sa byť výnimoční."