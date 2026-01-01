Chrenko skončil vďaka gólom prvý. Kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026

Tomáš Chrenko sa stal najviac bodujúcim hráčom v základnej časti MS v hokeji do 20 rokov 2026.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Slovenský hokejista mal po štyroch zápasoch na konte päť gólov, najviac zo všetkých hráčov na turnaji.
Chrenko má na konte aj tri asistencie a spolu osem bodov, v celkovej tabuľke bodovania mu patrí tak prvé miesto.
Na čele je pred trojicou Kanaďanov s rovnakým počtom bodov, no nastrieľali menej gólov ako Chrenko.
Ďalšími Slovákmi sú na delenom 24. mieste Adam Nemec a Luka Radivojevič, ktorí majú zhodne po jednom góle a štyroch asistenciách.
Pozrite si kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Kanadské bodovanie MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)
Pozícia
Hráč
Národnosť
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Tomáš Chrenko
Slovensko
4
5
3
8
2.
Zayne Parekh
Kanada
4
4
4
8
3.
Gavin McKenna
Kanada
4
3
5
8
4.
Michael Hage
Kanada
4
2
6
8
5.
Will Zellers
USA
4
5
2
7
6.
Brady Martin
Kanada
4
3
4
7