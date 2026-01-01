Chrenko skončil vďaka gólom prvý. Kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026

Tomáš Chrenko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Tomáš Chrenko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
1. jan 2026 o 10:51
Pozrite si kanadské bodovanie na MS v hokeji U20 2026. Koľko bodov nazbierali Slováci a aké je poradie v TOP 6?

Tomáš Chrenko sa stal najviac bodujúcim hráčom v základnej časti MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Slovenský hokejista mal po štyroch zápasoch na konte päť gólov, najviac zo všetkých hráčov na turnaji.

Chrenko má na konte aj tri asistencie a spolu osem bodov, v celkovej tabuľke bodovania mu patrí tak prvé miesto.

Na čele je pred trojicou Kanaďanov s rovnakým počtom bodov, no nastrieľali menej gólov ako Chrenko.

Ďalšími Slovákmi sú na delenom 24. mieste Adam Nemec a Luka Radivojevič, ktorí majú zhodne po jednom góle a štyroch asistenciách.

Pozrite si kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Kanadské bodovanie MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Pozícia

Hráč

Národnosť

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

1.

Tomáš Chrenko

Slovensko

4

5

3

8

2.

Zayne Parekh

Kanada

4

4

4

8

3.

Gavin McKenna

Kanada

4

3

5

8

4.

Michael Hage

Kanada

4

2

6

8

5.

Will Zellers

USA

4

5

2

7

6.

Brady Martin

Kanada

4

3

4

7

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    dnes 10:51
