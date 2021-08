Teoreticky by mohli aj prehrať. Čo Slováci potrebujú na postup na olympiádu?

Po úvodných dvoch zápasoch majú plný počet bodov, no na postup do Pekingu musia zvládnuť ešte posledný krok. Z každej skupiny sa kvalifikuje iba víťaz.

Víťazstvo za tri body by Bielorusov posunulo do Pekingu (pri rovnosti bodov rozhoduje lepší vzájomný zápas).

Ak by sa však Poliakom podarilo dosiahnuť ďalšie prekvapenie a zdolali by aj Rakúšanov za tri body (v riadnom hracom čase), mohlo by to zamotať situáciu v tabuľke.

Poliaci by totiž mali šesť bodov (za výhry proti Bielorusom a Rakúšanom).

V prípade víťazstva Bielorusov v riadnom hracom čase nad Slovenskom by mali šesť bodov aj Bielorusi a Slováci. A rozhodovala by minitabuľka vzájomných zápasov a skóre v nej.

Poliaci sú v nevýhode, po výhre 1:0 nad Bielorusmi a prehre 1:5 so Slovenskom majú pasívne skóre a nulovú šancu na postup.

Slovensko má v tejto minitabuľke najlepšiu východiskovú pozíciu. V prípade poľského víťazstva za tri body nad Rakúskom si Slováci môžu dovoliť v poslednom zápase aj prehru maximálne o dva góly.

Mali by totiž stále aktívne skóre +2 a Bielorusi iba +1. Každá vyššia prehra znamená olympijskú účasť Bielorusov.

Aktuálna tabuľka - skupina D - kvalifikácia na ZOH 2022