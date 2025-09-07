Škandál v kanoistike. Portugalskej K4 odobrali bronz z minuloročných MS

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|7. sep 2025 o 12:07
ShareTweet0

Dôvodom bol pozitívny test na doping.

ĽUBĽANA. Portugalským rýchlostným kanoistom odobrali bronzovú medailu z minuloročných MS v Samarkande v miešanej K4.

Loď v zložení Francisca Laiová, Teresa Portelová, Fernando Pimenta a Messias Baptista diskvalifikovali po pozitívnom dopingovom teste Laiovej.

Bronz v disciplíne na 500 m tak získali pôvodne štvrtí Slovinci, informovala o tom Medzinárodná kanoistická federácia (ICF).

Počas MS súťažili kanoisti najmä v neolympijských disciplínach, šampionát sa konal v Uzbekistane.

Slovinskí reprezentanti (Mia Medvedová, Anja Ostermanová, Anže Urankar, Rok Šmit) stratili na Portugalčanov niečo vyše pol sekundy.

Vodné športy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Stanovská chybovala a vypadla v prvom kole. Ďalej sa nedostal ani Skubík
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Škandál v kanoistike. Portugalskej K4 odobrali bronz z minuloročných MS