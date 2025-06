Na Slovensku hrá generačný talent. Strelil gól ako Maradona, pred Ronaldom sa hanbil

BRATISLAVA. Hoci futbalové ME hráčov do 21 rokov píšu na Slovensku už svoju 25. kapitolu, Portugalsko v zozname víťazov stále chýba.

Čakanie na titul môžu ukončiť súčasná generácia hráčov, z ktorých vyčnieva iba 18-ročný Geovany Quenda. "Je to talent, ktorý sa objaví raz za generáciu," uviedla novinárka Mariana Fernandesová pre BBC Sport.

Titul, pohár aj rekord

Hráč s nálepkou generačného talentu má za sebou prvú seniorskú sezónu. V drese Sportingu Lisabon získal titul, portugalsky pohár a hneď v úvode ročníka skóroval v neúspešnom súboji o Superpohár proti Portu (3:4).

Vo všetkých súťažiach naskočil do 51 zápasov, v ktorých strelil tri góly a na sedem prihral. V Lige Portugal sa stal najmladším strelcom Sportingu, keď vo veku 17 rokov, 5 mesiacov a 27 dní prekonal Cristiana Ronalda.

Okrem toho v porovnaní so svojim idolom skôr pokoril spomenutú métu 50 zápasov či odohral 10 zápasov v Lige majstrov. Skôr ako on to dokázali len Lamine Yamal, Youri Tielemans a Jude Bellingham.