Stačil jediný gól. Pohronie najtesnejšie zdolalo Senicu

Fortuna liga - 10. kolo, skupina o udržanie sa

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v 10. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad FK Senica 1:0.

Priebeh zápasu Pohronie - Senica

I. polčas:

Do zápasu vstúpili aktívne domáci futbalisti. Už v druhej minúte išli do vedenia, keď prihrávku Steinhübela zužitkoval v päťke bez prípravy Lačný.

Následne to bola hra mačky s myšou. V senickej základnej zostave sa objavilo až sedem hráčov do 19 rokov, z toho dvaja sedemnásťroční a traja osemnásťroční. A bolo to badať. Dorastenci zo Záhoria sa iba bránili a čelili viacerým šanciam súpera.