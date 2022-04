Michalovčania zbíjali na Pohroní, tesnú výhru zariadil Žofčák

Peter Lérant, tréner FK Pohronie: „Prvých desať minút zápasu sme odohrali v dobrom tempe, mali sme prevahu. Potom súper trošku prevzal iniciatívu, robila nám problém jeho pohyblivosť v strede zálohy. Zlyhávalo nám preberanie hráčov.

Hostia sa však k šanciam nedostávali, gól dali napokon po štandardke. V druhom polčase sme prestriedali, boli sme lepším mužstvom a mali sme tam viacero gólových príležitostí, bohužiaľ sme ich nevyužili a paradoxne sme opäť zo štandardky inkasovali.

Hneď na to sme síce znížili a mali ešte dve príležitosti na vyrovnanie, no bohužiaľ chýbalo nám šťastie v zakončení. Remíza by bola spravodlivá. Teší ma druhý polčas, kde mužstvo ukázalo silu i trochu futbalovej kvality.“

Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec: „Zmenili sme dnes rozostavenie a keď sme boli pokojní s loptou, prihrávali sme si a menili ťažisko, tak súper mal s tým obrovské problémy. Mali sme fázy, v ktorých sme nepožičali domácim loptu, tí hrozili iba zo štandardiek.

V druhom polčase mi chýbal väčší pokoj na našich kopačkách, aby sme zápas dotiahli do bezproblémového konca. Mohli sme sa dostať do brejkov a zápas zavrieť už skôr. Tešíme sa z troch bodov a ideme do Michaloviec s tvrdou odbojovanou robotou. Zápas nás stál veľa síl, no mal trojbodový efekt.“