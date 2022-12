Bude Slafkovský chýbať Slovensku na MS? (podcast Oh my Hockey!)

Na šampionáte by podľa expertov mohol prekvapiť aj slovenský tím. Stane sa čiernym koňom turnaja aj bez Juraja Slafkovského?

Po niekoľkých mesiacoch sa stretnú reprezentácie do 20 rokov, aby si zmerali sily na juniorských majstrovstvách sveta .

Veľké nádeje sa vkladajú do výberu Česka. Ten je podľa viacerých odborníkov dokonca ašpirantov na zisk medaily.

Šimon Čop sa v najnovšom podcaste Oh my Hockey! porozprával so skautmi Samuelom Tirpákom a Jakubom Hromadom.