Po brutálnom zápase išiel Kozma na vyšetrenie. Je v poriadku, tvrdí Novotný

OSTRAVA. Sobotný večer patril turnaju Oktagon 37, ktorého hlavnou čerešničkou bol titulový súboj vo velterovej váhe medzi domácim Davidom Kozmom a Brazílčanom Kaikom Britom.

Z víťazstva a premiérového zisku titulu sa tešil druhý menovaný, keď dlhoročnému šampiónovi uštedril viacero tvrdých knockdownov, než bol súboj nakoniec v treťom kole zastavený.

„Aj porážka je niekedy víťazstvo. David to tak zatiaľ necíti a keď som mu povedal, že rozhodca dostáva hroznú kritiku, tak mi odpovedal: 'Fakt, no, tak to mal asi ešte nechať, keď to všetci hovoria'.